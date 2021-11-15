Kazada otomobil ikiye bölündü: 2’si ağır 3 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölündü. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Şarkışla ilçesi Pınarbaşı yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. İ.H.T. idaresindeki 46 KC 713 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.İ.P. yönetimindeki 2 AKX 334 yabancı plakalı BMW marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 KC 713 plakalı otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Feci kazada sürücü E.İ.P. hafif yaralanırken, ikiye ayrılan otomobilde bulunan sürücü ile A.T. ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.