Kazada ölen gıda mühendisi Öykü Su son yolcuğuna uğurlandı

İzmir’in Bornova ilçesinde üç aracın karıştığı kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan’ın 29 yaşındaki kızı gıda mühendisi Öykü Su Atılgan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu Işıkkent rampaları mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki 35 KF 2871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce Hüsnü K.’nin kullandığı 35 AOK 152 plakalı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki 34 EAV 924 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan’ı (29) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayan Öykü Su Atılgan hayatını kaybetti.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Öykü Su Atılgan için bugün ikindi namazını müteakip Ege Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Bilal Saygılı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel de katıldı. Törende Öykü Su için dualar edilip helallik istenirken, babası Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, annesi Tülay Erbaş Çetinkaya ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Öykü Su Atılgan’ın cenazesi defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı’na götürüldü.