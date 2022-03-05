Kazada ölen gençlerin aileleri cenazeleri bekliyor

Burdur’da gece saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 gencin aileleri sabah saatlerinden itibaren morg önünde bekliyor.

Burdur’da gece meydana gelen kazada istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 21 yaşında olan sürücü Yahya Kılıç, yolcu konumunda bulunan Recep Aslan, Edanur Ocaklı ve Kerime Ece Karataş hayatını kaybetti. Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan cenazeler yapılacak otopsilerin ardından ailelere teslim edilecek. Gece saatlerinde hastane önünde bulunan aileleri ve arkadaşları, sabah saatlerinde de bekleyişlerini sürdürüyor. 4 gencin cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.