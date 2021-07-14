Kazada ölen gencin kimliği tespit edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasında hastanede vefat eden gencin kimliği belli oldu.

Kaza, 12 Temmuz günü akşam saatlerinde Yahşi Mahallesi’nde Kargı Caddesi’ne çıkış yolunda meydana geldi. Site içerisinde yokuş aşağı giden ve bir pizza şirketine ait olduğu öğrenilen 48 AGF 746 plakalı motosiklet, önündeki bir aracı solladıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen kazazedelerin yardımına koştu.

Dereye uçan motosiklette bulunan 2 kişiden biri olan 26 yaşındaki Emre Özcan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır şekilde yaralanan diğer genç ise 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren Emre Özcan ise Milas’ta toprağa verildi.

Kazanın yaşandığı gün kimliği tespit edilemeyen gencin, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Mahmut Uras Topçuoğlu olduğu ortaya çıktı. Topçuoğlu’nun Maltepe Üniversitesi’nin Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek’in yeğeni olduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Maltepe Üniversite’nin sosyal medya hesabından paylaşılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: “Üniversitemiz Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Hüseyin Şimşek Beyefendi ve Marmara Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melek Şimşek Hanımefendinin kıymetli yeğenleri Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Mahmut Uras Topçuoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”