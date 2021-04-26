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Kazada ölen genç adamın 2 çocuğu yetim kaldı

Malatya’da otomobille yaptığı kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki baba, geride 2 yetim çocuk bıraktı.

Asayiş 26.04.2021, 11:15
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Kazada ölen genç adamın 2 çocuğu yetim kaldı

Malatya’da otomobille yaptığı kazada hayatını kaybeden 36 yaşındaki baba, geride 2 yetim çocuk bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesi Akyazı Mahallesi Cavlaklar küme evlerinde oturan Yusuf Cavlak (36), Yazıhan ilçesinde kullandığı otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Cavlak, Yeşiltepe şehir mezarlığında toprağa verildi.

Yusuf Cavlak’ın evli olduğu, 2 ile 5 yaşında 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sanayide bir fabrikada işçi olarak çalışan Yusuf Cavlak’ın 10 kardeşten biri olduğu belirtildi. Cavlak’ın, Malatya Attarlar Odası Başkanı ve radyocu Sinan Cavlak’ın da akrabası olduğu öğrenildi.
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