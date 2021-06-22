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Kazada ölen emekli okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da park halindeki kamyona arkadan aracıyla çarparak hayatını kaybeden emekli okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 22.06.2021, 12:43
Kazada ölen emekli okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Konya’da park halindeki kamyona arkadan aracıyla çarparak hayatını kaybeden emekli okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Keskin idaresindeki 42 BSZ 57 plakalı Renault marka kamyonet, park halindeki 70 FE 320 plakalı malzeme yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonun arkasına sıkışan Ahmet Keskin (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Keskin’in cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmet Keskin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Musalla Mezarlığına getirildi. Emekli okul müdürü Ahmet Keskin’in cenazesi burada kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
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