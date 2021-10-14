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Kazada ölen Çin uyruklu şahsın cenazesi ailesine teslim edildi

Kırklareli’nde kazada hayatını kaybeden Çin uyruklu Jin Beinian Chinese’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Asayiş 14.10.2021, 18:14
Kazada ölen Çin uyruklu şahsın cenazesi ailesine teslim edildi

Kırklareli’nde kazada hayatını kaybeden Çin uyruklu Jin Beinian Chinese’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

12 Ekim Salı günü TEM otoyolu Lüleburgaz gişeleri yakınında CB 2927 BK plakalı otomobil şarampole devrilmişti. Devrilme sonucu otomobilde bulunan Jin Beinian Chinese olay yerinde hayatını kaybetti. Lüleburgaz Devlet Hastanesine morguna götürülen Chinese cansız bendeni, daha sonra otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede işlemleri tamamlanan Jin Beinian Chinese’nin cenazesi ailesine telsim edildi.

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