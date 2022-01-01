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Kazada ölen aynı aileden 2’si çocuk 6 kişiye acı veda

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2’si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada aynı aileden olan 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 01.01.2022, 17:16
Kazada ölen aynı aileden 2’si çocuk 6 kişiye acı veda

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2’si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada aynı aileden olan 6 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saat 00.08 sıralarında Aksaray’ın Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ergün (47) idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobil ile gurbetten izne gelen Nuri Bal (60) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçta bulunan şoförler ve İbrahim Ergün’ün eşi Semiha Ergün (54), kızları Rumeysa Ergün (12), Sümeyra Ergün (19), Ceyda Uğurlu (22) ve torunları Asel Uğurlu (3) olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, araçta sıkışarak can veren 7 kişi kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Olay yerine gelen Aksaray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı

Kazanın ardından otopsi işlemleri bugün tamamlanan İbrahim Ergün, eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu için ikindi namazını müteakip Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesi Merkez Ulu Cami’de cenaze namazı kılındı. Ailenin cenaze namazına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. Vali Aydoğdu ilk olarak cenaze evine giderek başsağlığı diledi. Fenalık geçiren yakınlarını sakinleştirmeye çalışan Vali Aydoğdu, cenaze namazının ardından 3 yaşındaki Asel Uğurlu’nun tabutuna omuz vererek mezarlığa taşıdı. Altı kişinin cenazesi belde mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına yüzlerce vatandaş katıldı.

Öte yandan, 2,43 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Nuri Bal’ın aracının hız göstergesinin 170’de takılı kaldığı öğrenilirken, cenazesinin yurt dışından gelecek olan yakınları tarafından alınacağı öğrenildi.

Kızı ve damadı evde kalmaları için ısrar etmiş

Ölen İbrahim Ergün’ün akrabası Hasan Gümüşay (52), “Gece rahmetlik arkadaşım İbrahim, Aksaray’daki kızının evinden çıkmış. Hatıbağatolu’na gelirken Yeşilova’dan Almancı bir arkadaş, alkollüymüş, orada bu adama vuruyor. İbre de 170’te takılı kalmış” dedi. Ölen İbrahim Ergün’ün kuzeni olan İbrahim Ergün (70), “Benim amcamın oğlu olur. Aksaray’da evli bir kızı var. Dün davet etmişler, ‘Baba beraber oturalım gel’ diye. Öyle gitmişler. Oturmuşlar, yemek yemişler. Yemek yedikten sonra gece saat 23.30 gibi oradan kalkmış ve arabaya binmişler dönüyorlarmış. Orada da kaza geçiriyorlar. Hatta damadı ve kızı sıkıştırıyor. ‘Baba kal, yarın git’ diye. Bu da, ‘Yok ben evime gideceğim, evimde rahat ederim’ diye oradan çıkıyor. Çok ısrar etmiş, ‘Baba kal’ diye. ‘Yarın beraber gideriz’ demiş ama gitmekte ısrar etmiş. Sonra da yolda kaza geçiriyorlar” şeklinde konuştu.

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