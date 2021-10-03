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Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Samsun’da otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu 3 yaşındaki çocuğun ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Asayiş 03.10.2021, 19:46
Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Samsun’da otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu 3 yaşındaki çocuğun ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet O. idaresindeki 55 AS 192 plakalı otomobil 3 yaşındaki Kerem Asaf Can’a çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun yakınları hastaneye koştu. Kendini yerden yere atan baba Kerim Can ile anne Hasibe Can ile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Aracıyla birlikte kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mehmet O. polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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