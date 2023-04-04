Kazada ölen 2 mermer işçisi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı

Karaman’da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 mermer işçisi son yolculuğuna uğurlandı.

İşçilerden Mevlüt Güven (34) Şehir Mezarlığında, Üzeyir Ceylan (32) ise Siyahser Mezarlığında defnedildi. Mevlüt Güven için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Güven’in ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Mevlüt Güven’in cenazesi, Hamidiye Mahallesi’ndeki Şehir Mezarlığında dualarla defnedildi. Aynı kazada hayatını kaybeden işçilerden Ali Çelik’in cenazesi ise Karaman’ın Ermenek ilçesine, Harun Keş ile Mustafa Güler’in de cenazeleri defnedilmek üzere Mersin’e gönderildi.

Kaza, dün saat 16.45 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarında meydana geldi. Dağlık yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan cipte bulunan, mermer ocağında işçi olarak çalışan Harun Keş, Mustafa Güler, Ali Çelik, Üzeyir Ceylan ve Mevlüt Güven olay yerinde hayatını kaybetti, Ali Gökmen de ağır yaralandı.