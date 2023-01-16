Kazada ölen 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Hendek ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis otobüsü ile Eyüp Uzunoğlu (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Uzunoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzunoğlu’nun cenazesi, Hendek ilçesi Kırktepe Mahallesi Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.