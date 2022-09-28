Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DÜZCE(İHA) –Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Beyciler Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Çelik(21) idaresindeki 81 FH 756 plakalı motosiklet ile C. Ş. idaresindeki 81 ABF 425 plakalı minibüsle kafa kafa çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Murat Çelik hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü gözlem altına alınırken trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.