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Kazada karı koca hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Asayiş 10.09.2022, 10:38
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Tarsus- Pozantı istikameti Çamalan mevkiinde meydana geldi. Mehmet Şengül’ün kullandığı 21 SA 990 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde seyir eden İ.K. idaresindeki 42 KT 920 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Şahide Şengül ile araçtaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılarından Şahide Şengül de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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