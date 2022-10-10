Kazada kalbi durmuştu, hastanede hayatını kaybetti

Bolu’da kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilde kalbi duran baba, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Bolu Karayolu üzerinde seyir halinde olan Haydar Kavi idaresindeki 14 AAK 547 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan babası Mehmet Kavi’nin olay yerinde kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansta kalp masajı yapılan Mehmet Kavi ile yaralı oğlu ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Baba Mehmet Kavi’nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, oğlu Haydar Kavi’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.