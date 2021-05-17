Kazada ikiye ayrılan traktörden yaralı kurtuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir aracın çarptığı traktör ikiye ayrılırken, traktör sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

İslahiye-Nurdağı karayolu Kozdere mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada, İslahiye’den Nurdağı istikametine seyir eden H.Ş. (24) yönetimindeki 27 AEG 309 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, Zincirli Mahallesi’nden Kozdere Mahallesi’ne hareket eden A.Y. yönetimindeki 80 ABS 772 plakalı Fıat marka traktöre çarptı. Kazada traktör ikiye ayrılırken, traktör sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Diğer araç sürücüsünün de hafif yaralandığı kaza sonrası yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.