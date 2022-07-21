Kazada hayatını kaybeden Ülkü Ocakları İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza neticesinde olay yerinde hayatını kaybeden Karasu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Kaynarca yolu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil B. idaresindeki 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali K. yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Hocaoğlu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karasu Resuller Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenazede Mehmet Hocaoğlu’nun ağabeyinin ayakta zorlukla durduğu görüldü. Cenazeye, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Kadir Şentürk, Karasu Kaymakam Vekili Dr. Emre Nebioğlu, ilçe protokolü, ilçe belediye başkanları, ilçe parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.