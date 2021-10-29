Kazada hayatını kaybeden polis için tören

Niğde’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Niğde Valiliği Koruma Şubede görevli polis memuru 54 yaşındaki Mehmet Çiçek, dün Ulukışla-Ereğli karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Merhum polis memuru Çiçek için Niğde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören de İl Müftüsü Osman Ayas da dua okudu. Mehmet Çiçek’in yakınları da törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve mesai arkadaşları katıldı.