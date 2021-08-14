Kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

Kayseri’nin Talas ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Fen Bilgisi Öğretmeni Cafer Hanedar, toprağa verildi.

Hayatını kaybeden öğretmen Hanedar’ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Hanedar’ın cenazesi İldem Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, meslektaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’nde meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 RC 267 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halindeki Cafer Hanedar’a çarptı. Kazada öğretmen Cafer Hanedar ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü M.Ö. de yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Cafer Hanedar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğretmenin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.