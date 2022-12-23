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Kazada hayatını kaybeden öğretmen dualarla uğurlandı
Adana’nın Kozan ilçesinde, babasına ait narenciye bahçesinde minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Serkan Avcı toprağa verildi.
Asayiş 23.12.2022, 15:49
Adana’nın Kozan ilçesinde, babasına ait narenciye bahçesinde minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Serkan Avcı toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Işıklı Mahallesi’nde narenciye hasadı sonrası tarım işçilerini alan 80 ACY 383 plakalı minibüsün şoförü Habip T., geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında duran öğretmen Serkan Avcı’ya çarptı.
Kazada hayatını kaybeden Serkan Avcı’nın cenazesi bugün meslektaşları ve öğrencilerinin de katıldığı törenle cuma namazı sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.