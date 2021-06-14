Kazada hayatını kaybeden minik Esma son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Karabük - Eflani Karayolu karaevli mevkiinde meydana gelen kazada ailece piknik yaptıktan sonra dönüşe geçen Muhammet Yirmibeş idaresindeki 78 BB 084 plakalı Tofaş marka otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ercan B. yönetimindeki 78 AG 481 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada adeta kağıt gibi ezilerek hurda yığına dönen otomobilin arka koltuğundan yola fırlayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 4 yaşındaki Esma Göknur Yirmibeş, Bahçelievler mahallesi Vahdet Caminde kılınan ikindi namazını müteakip Beşbinevler mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden küçük Esma’dan geriye ise Eflani ilçesinde annesi ve babası ile çekilen son fotoğrafı kaldı.