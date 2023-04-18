Kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Kocaeli’de 2 gün önce tünelde aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu. İsminin Eylem Tavşan olduğu öğrenilen kadının, tünelde başka bir araçtan indiği ve karşıya geçmeye çalıştığı esnada kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 Gebze Center Tüneli’nde 2 gün önce Ahmet Ç. idaresindeki 34 FJE 121 Fiat marka SUV tipi araç, bir kadına çarpmış ve kadın hayatını kaybetmişti. Üzerinde kimlik çıkmayan ve kim olduğu öğrenilemeyen kadının kimliği belli oldu. İsminin Eylem Tavşan olduğu öğrenilen kadının kaza öncesinde başka bir araçtan inerek karşıya geçmeye çalıştığı sırada olayın meydana geldiği öğrenildi. Yakınları tarafından dün Gebze Fatih Devlet Hastanesi morgundan teslim alınan Eylem Tavşan’ın cenazesi, memleketi Tokat’a götürüldü.

Polis, kazayla ilgili olarak Eylem Tavşan’ın indiği araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.