Kazada hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Maçka ilçesinden Trabzon istikametine gitmekte olan Hüseyin Kenan (21) yönetimindeki motosiklete aynı yönde gitmekte olan U.B yönetimindeki 61 DU 127 plakalı Hyundai marka otomobil Çağlayan mahallesi mevkiinde arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü U.B. olay yerinden kaza sonrası hızla uzaklaştı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi için memleketi Trabzon’a geldiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden jandarma er için Akoluk Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen ve çok sayıda vatandaş katılırken, jandarma er Hüseyin Kenan kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.