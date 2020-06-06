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Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi

MANİSA’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA VEFAT EDEN 2 KARDEŞ TURGUTLU İLÇESİNDE BİRLİKTE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ.

Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi

MANİSA’DA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİLİN YOLCU OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA VEFAT EDEN 2 KARDEŞ TURGUTLU İLÇESİNDE BİRLİKTE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:32
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Kazada hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi

Manisa’da dün gece direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kardeş toprağa verildi. İki kardeşin cenazesi yan yana defnedildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Manisa’nın Şehzadeler ilçesi İzmir-İstanbul Karayolu Yeniköy Mahallesi mevkinde meydana geldi. Akhisar istikametinden Manisa yönüne doğru seyir halinde olan Serkan Gökoğlan (42) yönetimindeki 34 BIA 581 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Manisa istikametinden Akhisar yönüne seyir halindeki Bedri H. idaresindeki Marmaris’ten Sakarya’ya giden 21 yolculu 48 DG 622 plakalı otobüsün altına girdi. Otomobil yolcu otobüsünün altında yaklaşık 20 metre sürüklenirken, her iki araç da yolun sağ tarafında bulunan benzin istasyonunun bahçe kısmına girdi. Kazada yaralanan otobüs yolcularından Ferhat K. ile İlyas K. hastaneye sevk edilirken, 34 BIA 581 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Gökoğlan ve kardeşi Gökhan Gökoğlan olay yerinde hayatını kaybetti.

İki kardeş yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Serkan Gökoğlan ve kardeşi Gökhan Gökoğlan (38), memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye iki kardeşin ailesi ve yakınları katıldı. Gözyaşları arasında defnedilen Serkan Gökoğlan’ın Turgutlu Sanayi Sitesinde boyacılık yaptığı, kardeşi Gökhan Gökoğlan’ın ise öğretmen olduğu öğrenildi.

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