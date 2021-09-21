Kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sevda Nur Bıçak son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün D-140 karayolu Küçücek Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönüne doğru giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BC 206 plakalı otomobil, Akyazı’dan Küçücek istikametine gitmek üzere kavşağa giren 54 AAY 438 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerden 54 BC 206 plakalı araçta bulunan G.A., Y.C. ve E.D. ile diğer otomobilde bulunan Sevda Nur Bıçak (24) ağır yaralanmıştı. Bıçak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Bıçak, Dokurcun Paşalar Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.