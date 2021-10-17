Kazada hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’den Ankara’ya gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden emekli emniyet müdürü ve oğlu, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Dün gece Eskişehir’den Ankara istikametine seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve oğlu Buğra Çevik’in cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın yanı sıra Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve yakınları katıldı. Cenaze namazından önce polislerin omzunda musalla taşına koyulan tabuta Hasan Çevik’in eşi Birgül Çevik sarılarak gözyaşı dökerken, torunları Hasan Çevik’in ise asker selamı vermesi duygu dolu anlar yaşattı. Namaz esnasında Hasan Çevik’in oğlu Recep Çevik, Selçuk Çevik ve Talha Çevik ise hayatını yitiren babası ve kardeşi için gözyaşı döktü.