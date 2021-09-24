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Kazada eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı toprağa verildi

Bartın’da otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir (43), memleketi Bolu’da toprağa verildi.

Asayiş 24.09.2021, 15:23
Kazada eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı toprağa verildi

Bartın’da otobüsün otomobiline çarpması sonucu eşiyle birlikte hayatını kaybeden komiser yardımcısı Uğur Özdemir (43), memleketi Bolu’da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’daki teyzesinin cenazesine katılmak için eşi Emine Özdemir ile birlikte dün yola çıkan, Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Bolulu komiser yardımcısı Uğur Özdemir’in kullandığı otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada Uğur Özdemir, eşi Emine Özdemir ve otobüsün yedek sürücüsü yaşamını yitirdi. Uğur Özdemir’in cenazesi, bugün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak, Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek tören düzenlendi. Törenin ardından Özdemir’in cenazesi memleketi Bolu’ya gönderildi.

Fotoğrafını oğlu taşıdı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Pelitözü köyüne getirilen Uğur Özdemir, cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, polis memurları, vatandaşlar, babası İzzet Özdemir, annesi Fahriye Özdemir ve çiftin geride kalan oğulları A.K. Özdemir (10) katıldı. Babasının cenaze namazına katılan küçük çocuk son yolculuğunda babasını fotoğrafını taşıdı. Komiser Yardımcısı Uğur Özdemir’in eşi Emine Özdemir’in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Sincan’a gönderildi.

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