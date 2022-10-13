Kazada can veren genç veterinerin çocuk hayali kurduğu öğrenildi

Antalya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç kadının veterinerlik yaptığı ve olayın da işe giderken meydana geldiği öğrenildi. Çocuk hayali kuran genç kadının cenazesini almaya gelen eşi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kepez istikametinden Konyaaltı ilçesine 35 NPA 84 plakalı karayollarına ait kamyonla seyir halinde bulunan Aykut A., yol ortasındaki bir kartonu almak için durdu. Bu sırada kamyonun arkasından gelen Pınar Ünlü (22) kontrolündeki 07 AZR 067 motosiklet kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile ağır yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Çantasını polis karakoluna götürüldü

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Kaza nedeni ile çevre yolunda trafik 2 şeritten verildi. Yapılan kontrolde kadının kafasında kaskının bulunduğu ve ehliyetinin de olduğu öğrenildi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Acı haberi alarak morga koştular

Öte yandan, eşinin acı haberini alan Uğur Ünlü, cenazeyi teslim almak için morga geldi. Pınar Ünlü’nün Konyaaltı ilçesinde bir işletmede veterinerlik yaptığı ve kazanın, evinden işine giderken meydana geldiği belirtildi. Öte yandan, 3 yıl önce evlenen ve çocuk sahibi olma hayali kurduğu öğrenilen genç kadının, annesini geçen yıl kaybettiği ve babasının ise hastanede kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Cenaze otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Gözyaşları arasında eşi ve arkadaşları tarafından teslim alınan cenazenin Antalya’da toprağa verileceği öğrenildi.