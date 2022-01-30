Kazada beli tutulan genç oturarak yardım bekledi

Malatya’da otomobil ile çarpışan özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan gencin beli tutuldu. Araçta oturarak yardım bekleyen genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 13.00 sularında İnönü Caddesi üzeri eski SGK hizmet binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yöne ilerleyen S.Y. idaresindeki 44 DB 292 plaka Tezeller marka özel halk otobüsü ile M.O. yönetimindeki 44 KK 809 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan bir genç bulunduğu yerden savrulurken, tutulan beli nedeniyle oturduğu koltuktan ayağa kalkamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı yolcu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından bulunduğu yerden alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.