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Kazada araç içerisine sıkışan sürücü can verdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan sürücü can verirken, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 13.09.2021, 15:18
Kazada araç içerisine sıkışan sürücü can verdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilde sıkışan sürücü can verirken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kalyoncu Sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada İshak Kaya’nın kullandığı 39 BB 643 plakalı otomobil, Seçkin Özvar yönetimindeki 59 TL 362 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü ile araç içerisindeki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücülerden İshak Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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