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Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 9 aylık minik Zeynep’in annesi yaralanınca, jandarma ekipleri bebekle ilgilenip oyun oynadı.

Asayiş 29.07.2021, 18:57
Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu
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Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 9 aylık minik Zeynep’in annesi yaralanınca, jandarma ekipleri bebekle ilgilenip oyun oynadı.

Kaza, Elazığ-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki K-242-RF yabancı plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 73 AAF 067 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma etkisiyle anne S.T. ile birlikte toplamda 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan 9 aylık minik bebek Zeynep’in olay anının şokunu yaşamaması için jandarma ekipleri seferber oldu. Minik Zeynep’i kucağından indirmeyen jandarma ekipleri onunla oyunlar oynayıp, gölgede bekleterek terini sildi. Ardından Zeynep bebek babasına teslim edildi.

Anne ile diğer yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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