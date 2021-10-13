banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole düşen araçta ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 13.10.2021, 18:34
Kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole düşen araçta ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adapazarı İlçesi D-650 Karayolu Yeni Atatürk Stadı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi istikametine seyir halinde olan 41 FN 068 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak şarampole düştü. Meydana gelen kazada, Melek Buncuk (45), S.K. (21) ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Buncuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1