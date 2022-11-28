Kazada ağır yaralanmıştı, 1 hafta sonra ölüm haberi geldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1 hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Kasım Pazartesi günü Adapazarı-Karasu yolu Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana gelmişti. Seda Avcı (36) idaresindeki 54 HB 027 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Avcı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Avcı, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.