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Kazada ağır yaralandı yoğun bakımda yer olmayınca Bolu’ya sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sipariş götüren kurye motoru ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan motor sürücüsü, korona virüs nedeni ile yoğun bakımda yer bulunamayınca Bolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Asayiş 19.11.2020, 12:22
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Kazada ağır yaralandı yoğun bakımda yer olmayınca Bolu’ya sevk edildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sipariş götüren kurye motoru ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan motor sürücüsü, korona virüs nedeni ile yoğun bakımda yer bulunamayınca Bolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza, Serdivan ilçesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yemek şirketinde motorlu kurye olarak çalışan 29 yaşındaki F.C. idaresindeki kurye motoru ile sürücüsünün ismi ve araç plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında yola savrulan F.C. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırarak ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası yoğun bakıma alınması gereken F.C. korona virüs sağını nedeni ile yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle Bolu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
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