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Kazada ağır yaralanan Veli Cellat hayatını kaybetti

655 karayolunda midibüs ve minibüsün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Veli Cellat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanın 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Asayiş 07.10.2021, 11:24
Kazada ağır yaralanan Veli Cellat hayatını kaybetti

655 karayolunda midibüs ve minibüsün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Veli Cellat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanın 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Düzce’de sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Veli Cellat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trafik Kazası; Kaza sabah saatlerinde D-655 karayolu Çoban mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametinden Düzce kent merkezi istikametine gitmekte olan Tayfun B. idaresinde ki 81 ABZ 056 plakalı Volkswagen marka hususi minibüs, Yığılca ilçesi ile Düzce arası yolcu taşımacılığı yapan Ali G. idaresinde ki 81 BG 541 plakalı Volkswagen yolcu midibüsüne arkadan hızla çarptı. Kazada minibüsün içinde bulunan Veli Cellat hayatını kaybederken sürücü Tayfun B. midibüsün sürücüsü Ali G. ile yolcu olarak bulunan Büşra Y. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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