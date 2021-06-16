Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir’e bağlı Ilgınköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Süngü (43) yönetimindeki 45 KA 2922 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ali Süngü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Ali Süngü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Ali Süngü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.