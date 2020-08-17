Kazada ağır yaralanan Somaspor’un futbolcusu hayatını kaybetti
URLA ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI AHMET BİROL AYDINHAN, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İzmir’in Urla ilçesinde, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan’ın kullandığı otomobil, iki kardeşin bulunduğu elektrikli bisiklete çarpmıştı. İki kardeşten biri olan Somaspor’un futbolcusu Melih Vardar, yaşam savaşını kaybetti.
Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde, 14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Melih Vardar (27) ve Semih Vardar isimli iki kardeşin üzerinde olduğu elektrikli bisiklete, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil çarpmıştı.
Acı haber geldi
Feci kazada iki kardeş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor’un futbolcusu Melih Vardar’dan acı haber geldi. Melih Vardar, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Semih Vardar’ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Öte yandan kazadan sonra Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, sabaha karşı Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Aydınhan, daha sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Elektrikli bisikleti altında alan Aydınhan yönetimindeki aracın, bisikleti yaklaşık 50 metre sürüklediği güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
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