Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos’ta Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan ağır yaralanan İbrahim Aktaş, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.