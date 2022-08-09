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Kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Asayiş 09.08.2022, 13:53
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesinde geçen hafta yaşanan kazada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos’ta Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Gökırmak Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan başka bir otomobille çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otomobilde sıkışan 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan ağır yaralanan İbrahim Aktaş, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.