Kazada ağır yaralanan genç kadından acı haber

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-140 karayolu Küçücek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönüne doğru giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BC 206 plakalı otomobil, Akyazı’dan Küçücek istikametine gitmek üzere kavşağa giren 54 AAY 438 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerden 54 BC 206 plakalı araçta bulunan G.A., Y.C. ve E.D. ile diğer otomobilde bulunan Sevdanur Bıçak (22) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.