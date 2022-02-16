Kazada ağır yaralanan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin’de beton mikseri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Mardin-Diyarbakır karayolu Akresta Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen beton mikseri ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Hatip Tekin (24) ve Mehmet E. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hatip Tekin, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Yaşamını yitiren Tekin’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ömürlü Mahallesi’nde toprağa verildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.