Kazada 11 yaşındaki kız çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yavu köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine gitmekte olan Ahmet Özan (66) yönetimindeki 66 ABF 507 plakalı Fiat marka otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 11 yaşındaki Rana Ayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü ve aynı araçta bulunan Yeter Özan (62), Makbule Ayhan(34) , Mert Ayhan (13), Osman Ayhan (7) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.