banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi
CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi
Korona virüs tedavisinde yeni ilaç denemesi
Korona virüs tedavisinde yeni ilaç denemesi
Spor salonları tekrar kapanıyor mu?
Spor salonları tekrar kapanıyor mu?
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar
4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Asayiş 28.11.2020, 08:51
2
Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
banner422

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Alifakı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler Tarsus Cezaevi Kampüsü’ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kazada şehit olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde saat 10.00’da düzenlenecek törenin ardından Anamur ilçesi Karadere köyü mezarlığında ikindi namazını müteakip defnedilecek.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık