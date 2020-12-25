Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpıp kaçan tırın çarpma anı kameraya yansıdı. Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir tır sürücüsü, Çamiçi mevkiinde seyir halindeyken tırın damperinin açılması sonucu PTS direğine çarptı. Çarpma anı kameralara yansırken tır sürücüsünün olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından ulaşıma kapanan yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

Çevrede bulunan görgü tanıkları, “Saat 02.00’de bir gürültü duyduk. Deprem olduğunu zannettik. Dışarıya baktığımızda direklerin yerle bir olduğunu gördük. Hemen polis ekiplerini aradık. Ardından yola inerek sürücüler için tehlike oluşturmasın diye sürücüleri uyardık. Edindiğimiz bilgiye göre kamyonun damperi açılmış ve çarpmış. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaşmış” dediler.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda tır sürücüsü yakalandı. Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.