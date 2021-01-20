banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca “Ne kazası Mehmet abi” dedi

Antalya’da alkollü şekilde ters yola girip kaza yaptıktan sonra yakalanan sürücünün tepkisi görenleri hayrete düşürdü. Ters şeride girip kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü polise yakalanınca “Ne kazası Mehmet abi” dedi. Yapılan alkol testi sonrası 1.50 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Atilla Ç., ifadesi alınmak üzere Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken 8 bin Tl idari para cezası uygulandı.

Asayiş 20.01.2021, 11:26
1
Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca “Ne kazası Mehmet abi” dedi

Antalya’da alkollü şekilde ters yola girip kaza yaptıktan sonra yakalanan sürücünün tepkisi görenleri hayrete düşürdü. Ters şeride girip kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü polise yakalanınca “Ne kazası Mehmet abi” dedi. Yapılan alkol testi sonrası 1.50 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Atilla Ç., ifadesi alınmak üzere Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken 8 bin Tl idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Atilla Ç.’nin kullandığı 07 N 3461 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bora Ö. yönetimindeki 07 HB 251 plakalı otomobil ile kara kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar oluşurken alkollü olduğu anlaşılan Atilla Ç. olay yerinden kaçtı.

Atilla Ç.’nin peşine düşen polis, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Ç.’yi bir inşaatın arkasında yakaladı. Duvarın üzerine oturan Ç., polisin “Kaza yerinden niye kaçtın? Yürü kaza yerine!” demesi üzerine; “Ne kazası Mehmet Abi?” diyerek kaza yaptığını inkar etti.

Polisin ısrarı üzerine polisle birlikte olay yerine doğru yürüyen Atilla Ç., yolda tuvaletini yapmak için başka yöne saptı. Tuvaletini yapan Ç., daha sonra polis ekiplerince olay yerine getirildi. Yapılan alkol testi sonrası 1.50 promil alkollü olduğu öğrenilen Atilla Ç., ifadesi alınmak üzere Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Atilla Ç.’ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 8 bin TL idari para cezası uygulandı.

Görgü tanığı Recep Öncüler, kaza öncesi kazaya karışan aracın zikzaklar çizerek yolda ilerlediğini belirterek, “Biz limandan çıktık. O aracı süren adam sarhoştu herhalde. Araba sağ sol yapıyordu sürekli şerit değiştiriyordu. En son adam ters şeride girdi. Ters şeritten de normal kendi şeridinden gelen araçta ağır ağır gidiyordu. Sonra tam kafa kafaya geldiler. Kendi şeridinden gelen araba geri vitese katıp vurmamaya çalıştı. Ondan sonra ters şeritten gelen araç vurdu. Biz zaten buradaydık. Kaza yerine geçtik hemen. Çarpan adam ‘Ben bu aracın sürücüsü değilim, bu arabanın sürücüsü olmadığım için bu beni ilgilendirmez’ dedi ve gitti. Sonra polis amiri kovalamaya başladı. Bizde yardım ettik. Yerini bulduk ve yerini gösterdik polis amirine. Buldurlar sonra” dedi.

Alkollü sürücünün aracı çekici ile kaldırıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12