Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler
KIRIKKALE'DE OTOMOBİLİN SU KANALINA DEVRİLDİĞİ KAZADA YARA ALMADAN KURTULAN 3 KİŞİ, YANLARINDA BULUNDURDUKLARI TERMOSTAN ÇAY İÇEREK ARACIN ÇEKİCİYE YÜKLENMESİNİ BEKLEDİ. (SARI TİŞÖRTLÜ ŞOFÖR: ZİKRULLAH HÜSEYİNZADE)
Kırıkkale’de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.
Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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