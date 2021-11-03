Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı

Sivas’ta bir otomobil yola dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü, yara almayan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Erhan Üstündağ Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle yola mıcır döküldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 58 ACU 314 plakalı Peugeot marka otomobil çalışma yapılan alana dökülen mıcıra çarptıktan sonra ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının iddialarına göre ismi öğrenilemeyen sürücü olay yerine gelen başka bir araca binerek ayrıldı. Bir süre sonra aracın sürücüsü olduğunu iddia eden bir kadın olay yerine gelerek polislere ifade verdi. Ters dönen otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.