Kaza yaptı, aracını bırakıp gitti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobiliyle kaza yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı iddia edilen sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi’nde, Ççrşı istikametinden istasyon istikametine ilerleyen E.K. kullandığı 67 ABF 732 plakalı otomobil terminal kavşağında dönen başka araca çarparak orta bankete çıktı. Sürücünün kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Kazayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Sürücüsünün olmadığı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Sürücü hakkında idari para cezası uygulandı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.