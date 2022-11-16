Kaza yapınca panikle köpeğini aracının içinde unuttu

Edirne’de motosiklet ile çarpışan otomobil sürücüsü S.B., panikle köpeğini aracının içinde unuttu.

Alınan bilgiye göre, Edirne’de Güngör Mazlum Caddesi İsmail Yunak Sokak üzerinde E.E.K.’nin kullandığı 59 AAL 794 plakalı motosiklet ile S.B. yönetimindeki 34 BA 510 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü kadın ise kazanın etkisiyle paniğe kapılıp köpeğini kısa süreliğine de olsa aracının içinde unuttu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü E.E.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü S.B. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.