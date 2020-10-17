Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu
GAZİANTEP’TE İPEKYOLU ÜZERİNDE BULUNAN VİYADÜK ÜSTÜNDE MADDİ HASARLI KAZAYA KARIŞAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN AKAN TRAFİKTE ‘BİR ŞEY VAR MI’ DİYE BAKMAK İÇİN DURMASI ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU.
Gaziantep’te İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde maddi hasarlı kazaya karışan iki aracın sürücüsünün akan trafikte ‘bir şey var mı’ diye bakmak için durunca arkalarından gelen araçların da kaza yapmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde Nizip istikametinde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ö.T. idaresindeki Ford marka otomobile, M.K idaresinde 26 ES 932 plakalı aynı marka araç arkadan çarptı. Kaza sonrası akan trafikte her iki aracın sürücüsü de ‘Bir şey var mı’ diye durunca arkadan gelen Peugeot marka kamyonet Renault marka kamyonete o da Fiat marka otomobile çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada yaralanma meydana gelmezken sürücüler ise ‘cana geleceğine mala gelsin’ diyerek kendilerini teselli ettiler.
Kazanın ardından yolda güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha fazla araç kazaya karışmasını önledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolda duran trafik yeniden ulaşıma açıldı.
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