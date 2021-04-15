Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 78 SU 071 plakalı Tofaş marka otomobil ile park halinde iki araca çarpıp kaçan sürücü ve arkadaşı güvenlik kamerasına yakalandı.

Safranbolu ilçesinde park halindeki iki araca çarpan sürücünün kaçması ve kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay ilçeye bağlı Yeni Mahalle Özgür Sokakta meydana geldi. 78 SU 071 plakalı TOFAŞ marka otomobil park halindeki iki araca çarptı. Kaza anının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı olayda kimliği belirsiz sürücü ve yanındaki arkadaşı, kaza yaptıkları aracı da bırakarak kaçtı. Gürültüyle dışarı çıkan vatandaşlar ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri çalışma yaparken, otomobil çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka getirildi.