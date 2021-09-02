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Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti

Antalya’da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına ’İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya’ sözleriyle tepki gösterdi.

Asayiş 02.09.2021, 15:08
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti

Antalya’da trafik kazası geçiren genç sürücü, aracının hurdaya döndüğünü görünce otomobilini tekmeleyerek yanındaki arkadaşına ’İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya’ sözleriyle tepki gösterdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki arkadaşı şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

"İçtim, arabayı sen kullan dedim ya"

Aracının hurdaya döndüğünü gören genç sürücünün, yanındaki arkadaşına gösterdiği tepki ise dikkat çekti. Otomobilini tekmeleyerek, ‘İçtim dedim, arabayı sen kullan dedim ya’ sözleriyle arkadaşına tepki gösteren sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi. O anlarsa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyıp sosyal medyada paylaşıldı.

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